Сюрприз в Верхней Савойе: антиглобалисты отменили протесты против G7

Противники глобализации, традиционно сопровождающие саммиты «Группы семи» массовыми акциями, в этом году не будут проводить протесты в департаменте Верхняя Савойя. Встреча мировых лидеров запланирована там с 15 по 17 июня. Об этом сообщила радиостанция Ici со ссылкой на французских активистов.
В движении No G7 France заявили, что условия, выдвинутые французскими властями для обеспечения безопасности, фактически делают невозможной организацию демонстрации. Активисты также подчеркнули, что не берут на себя ответственность за любые спонтанные акции, которые могут возникнуть независимо от них.
Коммуна Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера, где пройдет саммит, в дни мероприятия будет фактически закрыта. Однако антиглобалисты все же смогли получить разрешение провести свою акцию — но не во Франции, а в Женеве, на противоположном берегу озера. По данным радиостанции, собрание планируется начать 14 июня.
Обеспечением безопасности саммита займутся порядка 20 тысяч военнослужащих и полицейских как с французской, так и со швейцарской стороны, передает агентство AFP.
Сама встреча лидеров G7 продлится три дня. Как ранее сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, 16 июня участники объединения проведут рабочее заседание, посвященное судоходству в Ормузском проливе, иранской ядерной и ракетной программам, а также экономическим последствиям войны США и Израиля против Ирана. Ожидается, что к обсуждению присоединятся представители Египта, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Власти Франции ввели режим временного контроля на границе со Швейцарией с 11 по 18 июня, а также установили зону ограничения передвижения в радиусе 10 километров от места проведения саммита. По данным местной префектуры, в Эвиан-ле-Бен и соседних коммунах временно запрещена продажа бензина в канистрах, петард, фейерверков и любых предметов, которые могут быть использованы для нападения на полицию.
Кроме того, французское правительство отклонило запрос антиглобалистов на проведение альтернативного «контр-саммита» в соседнем городе Тонон-ле-Бен, предложив взамен площадку в промышленной зоне вдали от транспортных узлов. Как отмечает Radio France Internationale, некоторые активисты все же намерены прибыть в регион, но уже в индивидуальном порядке, без координации со стороны организационного комитета.
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