Сюрприз в Верхней Савойе: антиглобалисты отменили протесты против G7

Власти Франции ввели режим временного контроля на границе со Швейцарией с 11 по 18 июня, а также установили зону ограничения передвижения в радиусе 10 километров от места проведения саммита. По данным местной префектуры, в Эвиан-ле-Бен и соседних коммунах временно запрещена продажа бензина в канистрах, петард, фейерверков и любых предметов, которые могут быть использованы для нападения на полицию.