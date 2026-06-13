На востоке Москвы отметили рекордное количество осадков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Восточные районы Москвы приняли на себя основной удар сильного ливня с грозой, начавшегося в регионе во второй половине дня. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столичной мэрии.
«По данным столичных метеостанций по состоянию на 22:00 мск, рекордное количество осадков зафиксировано на востоке столицы», — отметили в комплексе. Здесь пояснили, что в отдельных районах на востоке мегаполиса за несколько часов выпало 122,9 мм осадков, что составляет почти 160% от месячной нормы июня в 77 мм.
«Кроме того, наиболее интенсивные осадки зафиксированы на северо-западе города — почти 78% от месячной нормы, западе — три четверти месячной нормы и юго-востоке — 67% от нормы», — говорится в сообщении комплекса в «Максе». В мэрии напомнили, что на улицах дежурит 300 бригад и 290 единиц техники «Мосводостока».
Как поясняли ТАСС в Гидрометцентре РФ, ливень с грозой стал следствием прохождения атмосферного фронта через Центральную Россию. В частности, высотный антициклон, наполненный теплым воздухом, смещается на северо-восток, уступая свое влияние на погоду циклону с северо-запада и его фронтальной системе.
Как ожидается, температура должна снизиться до нормы после почти шести суток жары. Так, согласно прогнозам синоптиков, днем 14 июня воздух в Москве прогреется до 19−21 градуса, по области — до 23 градусов.
До 03:00 мск в Москве и до 09:00 мск в Подмосковье действует оранжевый погодный уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.