На востоке Москвы отметили рекордное количество осадков

«По данным столичных метеостанций по состоянию на 22:00 мск, рекордное количество осадков зафиксировано на востоке столицы», — отметили в комплексе. Здесь пояснили, что в отдельных районах на востоке мегаполиса за несколько часов выпало 122,9 мм осадков, что составляет почти 160% от месячной нормы июня в 77 мм.