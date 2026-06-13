В США несколько человек получили ранения в результате стрельбы в ТЦ

Ранее KP.RU сообщал, что два человека ранены при стрельбе в медицинском центре города Сан-Хосе в Калифорнии. Мужчина и женщина были госпитализированы в тяжелом состоянии, их травмы представляют угрозу для жизни. Местные власти назвали стрельбу единичным инцидентом.