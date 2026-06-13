В Риме прошли манифестации неофашистов и антифашистов

Несколько тысяч человек собрала акция в поддержку законопроекта, направленного на борьбу с незаконной и чрезмерной миграцией. Как сообщает агентство ANSA, в рядах манифестантов ультраправых взглядов взывали к итальянскому диктатору Бенито Муссолини, а также вскидывали руку в «римском приветствии». Примечательно, что акция прошла в день, когда в Риме состоялся учредительный съезд новой партии «Национальное будущее» генерала Роберто Ванначчи. Он ранее вышел из рядов одной из правящих партий «Лига», заняв еще более жесткие и непримиримые позиции, в частности, по вопросу миграции.