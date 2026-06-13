В Риме прошли манифестации неофашистов и антифашистов

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Две многочисленные манифестации, в которых приняли участие представители противоположных общественно-политических движений, прошли в итальянской столице. О столкновениях и беспорядках не сообщается.
Несколько тысяч человек собрала акция в поддержку законопроекта, направленного на борьбу с незаконной и чрезмерной миграцией. Как сообщает агентство ANSA, в рядах манифестантов ультраправых взглядов взывали к итальянскому диктатору Бенито Муссолини, а также вскидывали руку в «римском приветствии». Примечательно, что акция прошла в день, когда в Риме состоялся учредительный съезд новой партии «Национальное будущее» генерала Роберто Ванначчи. Он ранее вышел из рядов одной из правящих партий «Лига», заняв еще более жесткие и непримиримые позиции, в частности, по вопросу миграции.
Другая не менее многочисленная манифестация прошла в нескольких километрах под антифашистскими лозунгами «нет расизму и насилию». Участники позиционировали ее как «марш против» параллельной манифестации. Антифашисты выступили также с антивоенными и антиправительственными лозунгами.
Как отмечают местные СМИ, проведение подобных манифестаций свидетельствует о глубоком расколе в итальянском обществе, а также является предвестником возможных беспорядков.