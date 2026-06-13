Клопп считает, что паузы на водопой на чемпионате мира сделаны ради спонсоров

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Паузы на водопой во время матчей чемпионата мира по футболу 2026 года больше нужны для спонсоров, а не для футболистов. Такое мнение высказал бывший главный тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, комментарий которого приводит телеканал ESPN.
По ходу каждого из таймов игры чемпионата мира прерываются на три минуты. Такие перерывы по правилам Международного совета футбольных ассоциаций должны быть предоставлены при температуре воздуха свыше 30 градусов. На чемпионате мира паузы происходят вне зависимости от погодных условий.
«Футбол находится в заложниках у руководителей, засевших в кондиционированных офисах. [Перерывы на питье воды были представлены] как щит для благополучия игроков, благородный меч против жары. Но они — не более чем золотая клетка, построенная для спонсоров. Футбол раньше был главным событием, но теперь он рискует стать фоновой музыкой для рекламного зрелища», — сказал Клопп.