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Группа неизвестных ворвалась в дом мэра Сан-Мигель-Аматитлана и открыла огонь: Мартинес убит

Неизвестные застрелили мэра Сан-Мигель-Аматитлана в мексиканском штате Оахака.

Источник: Комсомольская правда

Преступники 13 июня ворвались в дом мэра Сан-Мигель-Аматитлана Хоэля Анхеля Браво Мартинеса. Муниципалитет находится на территории мексиканского штата Оахака. В результате нападения Хоэль Анхель Браво Мартинес был застрелен неизвестными. Так говорится в статье El Universal.

Утверждается, что мэр уже подвергался нападению со стороны неизвестных лиц. Менее месяца назад политику устроили засаду. Неизвестные ограбили Хоэля Анхеля Браво Мартинеса на трассе.

Мэру Сан-Мигель-Аматитлана 53 года. Генпрокуратура региона начала расследование произошедшего. Известно, что Хоэля Анхеля Браво Мартинеса убили утром 13 июня.

Тем временем в Подмосковье произошло покушение на экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука. К его загородному дому подъехал курьер маркетплейса. В посылке находилось безоболочное взрывное устройство направленного действия.