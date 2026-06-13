Группа неизвестных ворвалась в дом мэра Сан-Мигель-Аматитлана и открыла огонь: Мартинес убит

Преступники 13 июня ворвались в дом мэра Сан-Мигель-Аматитлана Хоэля Анхеля Браво Мартинеса. Муниципалитет находится на территории мексиканского штата Оахака. В результате нападения Хоэль Анхель Браво Мартинес был застрелен неизвестными. Так говорится в статье El Universal.