Нижегородские врачи вернули к жизни мужчину после жуткого перелома бедра

43-летний пациент после года полной неподвижности начал ходить самостоятельно — ему помогла справиться с последствиями раздробленного перелома бедра и клинической смерти малоинвазивная операция в Нижнем Новгороде.
Об этом информирует MAХ-канал «Бокал прессека».
Тяжёлый перелом мужчина получил в 2024 году после падения металлоконструкции большого веса. Его спасли после клинической смерти, год лечили, но конечность стала короче на пять сантиметров, и ходить мужчина не мог: точнее, он сделал первый и единственный шаг, и бедро вновь сломалось.
Спустя год полной неподвижности ему выполнили операцию, зафиксировав перелом стержнем изнутри. Вмешательство было малоинвазивным. Восстановление пока не завершено, но пациент уже способен ходить сам.
Операцию выполнили в 4-й больнице Приволжского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России.
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