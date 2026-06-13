Нижегородские врачи вернули к жизни мужчину после жуткого перелома бедра

Тяжёлый перелом мужчина получил в 2024 году после падения металлоконструкции большого веса. Его спасли после клинической смерти, год лечили, но конечность стала короче на пять сантиметров, и ходить мужчина не мог: точнее, он сделал первый и единственный шаг, и бедро вновь сломалось.