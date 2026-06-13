В Англии впервые завели дело на стража порядка за работу с ИИ

Данный инцидент стал первым известным случаем в британской уголовной системе, когда полицейского подозревают в фабрикации улик с помощью нейросетей. Примечательно, что скандал разгорелся в ту же неделю, когда в стране был запущен национальный центр PoliceAI, призванный тестировать и внедрять технологии искусственного интеллекта в работу 43 полицейских управлений Англии и Уэльса. Его глава Алекс Мюррей ранее признавал, что нейросети могут быть ненадежными, а Национальный совет начальников полиции уже рекомендовал силовикам прекратить использовать ИИ для подготовки судебных заявок и других процессуальных документов.