Похитили главу аппарата Минобороны Гаити: Боярд был захвачен вооруженными людьми

Ранее KP.RU сообщал, что двое жителей Техаса планировали кровавый переворот на одном из островов Гаити «с целью осуществления своих фантазий об изнасиловании». Молодые люди собирались привлечь соотечественников-бомжей к захвату острова и перебить там всех мужчин.