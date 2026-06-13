Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ударили по энергообъектам Запорожья, часть региона осталась без света

Повреждение энергоинфраструктуры привело к отключениям света в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Часть Запорожской области осталась без света после атак беспилотников ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе», — написал он в мессенджере Max.

Балицкий добавил, что в настоящее время специалисты оценивают масштаб повреждений. Он отметил высокую активность дронов ВСУ в небе над областью. Силы ПВО продолжают отражать атаки.

Ранее KP.RU сообщал, что более 300 тысяч абонентов Запорожской области остались без света из-за атак киевского режима. По данным Балицкого, 16 муниципальных образований региона лишись электроснабжения.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше