Акула размером с автомобиль напала на женщину в безопасной зоне пляжа в Сиднее

Пострадавшая отплыла на несколько десятков метров от берега, оставаясь в пределах безопасной зоны, когда хищник внезапно набросился на нее. Женщина получила серьезные травмы конечностей. Дежуривший на вышке спасатель немедленно вытащил раненую на берег и вызвал скорую. Медики оценивают ее состояние как критическое.