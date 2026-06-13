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Акула размером с автомобиль напала на женщину в безопасной зоне пляжа в Сиднее

В Сиднее огромная акула напала на 35-летнюю женщину в огороженной безопасной акватории пляжа Куджи. Об этом в субботу, 13 июня, пишет Daily Mail.

В Сиднее огромная акула напала на 35-летнюю женщину в огороженной безопасной акватории пляжа Куджи. Об этом в субботу, 13 июня, пишет Daily Mail.

Пострадавшая отплыла на несколько десятков метров от берега, оставаясь в пределах безопасной зоны, когда хищник внезапно набросился на нее. Женщина получила серьезные травмы конечностей. Дежуривший на вышке спасатель немедленно вытащил раненую на берег и вызвал скорую. Медики оценивают ее состояние как критическое.

Очевидцы утверждают, что длина акулы составляла около четырех метров, а габариты визуально превышали размеры легкового автомобиля. Власти Сиднея закрыли несколько прибрежных зон для посещения из-за сохраняющейся опасности, говорится в сообщении.

В начале мая в США началось нашествие опасных для людей акул. Причина аномалии — супер-Эль-Ниньо, повышение температуры поверхности экваториальной части Тихого океана, объяснил морской биолог Крис Лоу.

До этого тигровая акула напала на 19-летнюю девушку на пляже Боа-Виажем в Бразилии. Хищник откусил девушке правую ногу. Пострадавшую удалось вытащить из воды ее двоюродному брату.

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