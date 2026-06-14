Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Венгрии Мадьяр назвал причину одобрения начала переговоров о евроинтеграции Украины

Мадьяр: Венгрия дала согласие на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия дала согласие на запуск первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз 15 июня. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр в видеообращении.

Политик уточнил, что решение стало возможным после того, как Киев официально подтвердил готовность выполнить ранее достигнутые договоренности, касающиеся прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

«Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», — сказал премьер.

Мадьяр отметил, что открытие первого переговорного кластера является лишь началом длительной процедуры евроинтеграции.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, пока неясно, какую пользу Киев сможет принести объединению в обмен на привилегированное положение.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше