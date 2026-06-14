Премьер Венгрии Мадьяр назвал причину одобрения начала переговоров о евроинтеграции Украины

Политик уточнил, что решение стало возможным после того, как Киев официально подтвердил готовность выполнить ранее достигнутые договоренности, касающиеся прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
«Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», — сказал премьер.
Мадьяр отметил, что открытие первого переговорного кластера является лишь началом длительной процедуры евроинтеграции.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершенно не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, пока неясно, какую пользу Киев сможет принести объединению в обмен на привилегированное положение.
Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.Читать дальше