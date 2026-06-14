Что можно и нельзя делать на Устинов день 14 июня 2026 года

Не отказывайте жене в примирении. Это самый строгий семейный запрет. Считалось, что муж, который в этот день отвергает попытки супруги помириться, может лишиться мужской силы. Женщинам же нельзя скрывать чувства — иначе в паре начнутся размолвки. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеруНе верьте красивым речам незнакомцев. Лесть и пустые обещания в этот день — орудие обмана. Чужаки могут прикинуться друзьями, чтобы бросить вас в беде. Это касается и новых поклонников — девушкам не советуют доверять малознакомым ухажерам. Микровыражения лица: как за 10 секунд понять, что партнер врет вам о своей «прошлой жизни’Не рвите травы с корнем. День подходит для сбора лекарственных растений, но с одним условием: корни нельзя повреждать, иначе “зелье отравит”, а не вылечит. Вечная усталость? 4 анализа, которые нужно сдать, чтобы исключить скрытый дефицитНе ленитесь и не грустите. Печаль, начавшаяся 14 июня, рискует затянуться надолго. Также нельзя долго спать и бездельничать — это отгоняет удачу. Почему у меня ничего не получается.