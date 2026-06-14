Что можно и нельзя делать на Устинов день 14 июня 2026 года

14 июня 2026 года — день удивительный и насыщенный. В календаре он значится сразу под несколькими «вывесками»: для верующих это Собор всех святых, в земле Русской просиявших, а также день памяти мученика Иустина Философа. Для селян — Устинов день или Устин Брусничные губы (потому что утренняя заря окрашивает небо в «брусничный» цвет). А еще 14 июня отмечают Международный день блогера и Всемирный день донора крови.
Но как разобраться в хитросплетениях традиций и не накликать беду? Рассказываем по порядку.
СТРОГО НЕЛЬЗЯ 14 ИЮНЯ.
Самый главный запрет этого дня, дошедший из глубины веков, звучит так: «На Устина не городи тына».
Забудьте про стройку и ремонт забора. В старину верили, что любые работы по возведению ограждений, вбиванию кольев или установке штакетника 14 июня могут привести к пожару. Даже просто чинить изгородь считалось опасным. Отложите лопаты и молотки подальше.
Кроме строительства, в Устинов день наложено вето и на другие действия:
Не отказывайте жене в примирении. Это самый строгий семейный запрет. Считалось, что муж, который в этот день отвергает попытки супруги помириться, может лишиться мужской силы. Женщинам же нельзя скрывать чувства — иначе в паре начнутся размолвки. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеруНе верьте красивым речам незнакомцев. Лесть и пустые обещания в этот день — орудие обмана. Чужаки могут прикинуться друзьями, чтобы бросить вас в беде. Это касается и новых поклонников — девушкам не советуют доверять малознакомым ухажерам. Микровыражения лица: как за 10 секунд понять, что партнер врет вам о своей «прошлой жизни’Не рвите травы с корнем. День подходит для сбора лекарственных растений, но с одним условием: корни нельзя повреждать, иначе “зелье отравит”, а не вылечит. Вечная усталость? 4 анализа, которые нужно сдать, чтобы исключить скрытый дефицитНе ленитесь и не грустите. Печаль, начавшаяся 14 июня, рискует затянуться надолго. Также нельзя долго спать и бездельничать — это отгоняет удачу. Почему у меня ничего не получается.
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ.
Если избегать запретов — это половина успеха, то активные действия помогут привлечь благополучие.
Посейте гречиху. Устина также называли «Гречкосеем». Считалось, что к 14 июня устанавливаются идеальные погодные условия для прорастания этой культуры. Если у вас есть огород — это последний подходящий день. Выметайте сор и выбрасывайте хлам. В Устинов день принято выносить из избы старые вещи, паутину и мусор. Чистота в доме сегодня — магнит для денег и достатка на весь год. 7 вещей, из-за которых уходит удачаПроведите вечер с любимым. Совместный ужин или прогулка 14 июня по народному поверью «закрепляют» семейное счастье и гармонию. «Мы просто стали друзьями»: 4 неочевидных признака, что страсть умерла, и как ее реанимироватьСходите в храм. Так как воскресенье 2026 года посвящено Собору всех русских святых, хорошо поставить свечу и мысленно обратиться к своим небесным покровителям. Тем более что Петров пост разрешает в этот день рыбу и морепродукты (под запретом только мясо, молоко и яйца).
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ.
Природа 14 июня служит точным прогнозом на ближайшее будущее:
Красное (брусничное) утро — к богатому урожаю ржи. Пасмурно или дождь с утра — лен и конопля уродятся на славу. Северо-западный ветер — к сырому и холодному лету. Много муравьев возле муравейника — к ясному и жаркому дню. Лебеди раскричались вечером — ждите сильного ливня.
14 июня 2026 года не беритесь за топор и не стройте забор, помиритесь с близкими (особенно муж с женой) и обязательно наведите порядок в доме. А если увидите блогера или донора крови — поздравьте их с профессиональным праздником, это в день Устина только приветствуется.
Что такое Собор всех святых, в земле Русской просиявших.
Собор всех святых, в земле Русской просиявших — это особый переходящий праздник Русской православной церкви. В 2026 году его отмечают в воскресенье, 14 июня. Дата меняется каждый год, потому что празднование привязано ко дню Святой Троицы. Точнее, Собор всех русских святых совершается в первое воскресенье после дня Святой Троицы (Пятидесятницы), а в 2026 году Троица выпала на 7 июня, поэтому следующее воскресенье — 14 июня — и есть день праздника. В этот день церковь молитвенно вспоминает всех подвижников веры и благочестия, которые родились, жили и подвизались на территории Русского государства и чьи имена вписаны в историю отечественного православия.
Как и когда был установлен праздник.
История установления этого праздника непростая и уходит корнями в середину XVI века. Именно тогда, при митрополите Московском Макарии, состоялись два знаменитых церковных собора — в 1547 и 1549 годах. На этих соборах было принято важнейшее решение о торжественном прославлении целого сонма русских святых. До того момента многие подвижники почитались лишь на местном уровне, в отдельных городах и монастырях, а общецерковного прославления не имели. Митрополит Макарий, человек огромной духовной образованности и ревности о вере, проделал колоссальную работу по сбору житий и сведений о чудотворцах.
Практически одновременно с этими соборами суздальский инок по имени Григорий создал первую богослужебную службу, посвященную новым российским чудотворцам. Предполагалось, что совершать эту службу будут ежегодно 17 июля по старому стилю (что соответствует 30 июля по новому). Однако в те времена праздник не получил широкого распространения за пределами столичных храмов.
В синодальный период, который охватывает XVIII и XIX века, о праздновании Собора всех русских святых почти забыли. Традиция прервалась почти на двести лет. Возрождение произошло уже в XX веке, в переломный для Русской церкви момент.
Решение Поместного собора 1917−1918 годов.
Подлинное второе рождение праздника связано с Поместным собором Русской православной церкви, который проходил в 1917—1918 годах. Это был один из самых значимых соборов в новейшей истории церкви, проходивший под председательством святителя Тихона, будущего патриарха. Именно на этом соборе приняли решение восстановить празднование Собора всех святых, в земле Русской просиявших.
Одним из главных инициаторов и двигателей этой идеи стал выдающийся ученый и богослов академик Борис Александрович Тураев. Он глубоко изучил историю вопроса и убедил участников собора в необходимости общецерковного почитания всех русских святых без исключения — от князей-воинов и святителей до преподобных и юродивых. Решение было принято единодушно. Праздник должен был стать символом духовного единства Русской церкви в годы жесточайших гонений, которые уже начинались.
После собора работу над богослужебным текстом продолжил святитель Афанасий (Сахаров), который впоследствии не только отредактировал службу, но и создал знаменитую икону этого праздника. Именно его перу принадлежит окончательная редакция богослужебных песнопений. Окончательно текст службы был подготовлен и утвержден уже после Великой Отечественной войны, в 1946 году. С этого времени празднование Собора всех святых, в земле Русской просиявших, стало повсеместным и обязательным во всех храмах Русской православной церкви.
Смысл и духовное значение праздника.
Смысл этого праздника глубок и многослоен. Прежде всего, он призван показать, что святость — это не удел какого-то одного народа или одной эпохи. Она возможна для людей любого звания, происхождения и призвания. В этот день церковь вспоминает и князей-воинов, которые защищали веру и Отечество, и святителей, которые управляли паствой, и монахов, которые уходили в пустыни ради молитвы, и мучеников, которые пострадали за Христа, и праведников, которые жили обычной жизнью среди людей. Их всех объединяет одно — верность Христу и любовь к Богу, явленная через добрые дела, страдания или подвиг.
Праздник подчеркивает духовное единство Святой Руси. Святые разных веков — от крестителя Руси князя Владимира до новомучеников XX века — предстают как одна большая семья, как «сродники и сограждане», говоря языком церковных песнопений. Они не ушли в прошлое безвозвратно, они живы и предстоят перед престолом Божиим, молясь за свою земную Родину. Поэтому в день их общей памяти верующие обращаются к ним как к живым заступникам и ходатаям.
Что можно и нужно делать в день праздника.
Поскольку в 2026 году Собор всех святых, в земле Русской просиявших, выпадает на воскресенье 14 июня, в этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. Служится особая служба, составленная святителем Афанасием (Сахаровым). Верующим рекомендуется посетить храм, поставить свечи перед иконой праздника и мысленно обратиться к своим небесным покровителям. Можно помолиться святым, чьи имена носишь сам или носят твои близкие.
Также в этот день принято подавать милостыню и совершать добрые дела. Считается, что любая помощь ближнему, оказанная 14 июня, особенно угодна Богу. В народной традиции этот день также называли Устиновым днем (в честь мученика Иустина Философа). В народе было принято наводить порядок в доме и выбрасывать старый хлам, полагая, что чистота в жилище привлекает благополучие. И хотя эта традиция напрямую не связана с церковным смыслом праздника, она хорошо согласуется с общим настроем на обновление и чистоту духовную и телесную.
Кого вспоминают в этот день.
Список русских святых, прославленных в этот день, огромен. Здесь и равноапостольный князь Владимир, крестивший Русь, и преподобный Сергий Радонежский, игумен земли Русской. Здесь и преподобный Серафим Саровский, которого почитают миллионы верующих, и святитель Тихон Задонский, и блаженная Ксения Петербургская, и святой праведный Иоанн Кронштадтский, память которого также совершается 14 июня отдельно. В этот день вспоминают и первых мучеников Русской земли — князей Бориса и Глеба, и святителей московских Петра, Алексия, Иону и Филиппа. И, конечно же, новомучеников и исповедников Российских, тех, кто пострадал за веру в XX веке. Все они — живое свидетельство того, что Русская земля не оскудела святостью на протяжении всей своей истории.
Кто такой мученик Иустин Философ.
Мученик Иустин Философ — один из самых известных раннехристианских святых, живший во II веке. Он почитается как первый христианский апологет, то есть защитник веры, который через философские труды доказывал истинность христианского учения. Память святого Иустина Философа Русская православная церковь совершает 14 июня по новому стилю. В народном календаре эта дата получила название Устинов день, так как имя Иустин в русской традиции преобразовалось в более привычное — Устин.
Происхождение и юность будущего святого.
Иустин родился в начале II века в городе Сихеме, расположенном в древней области Самария. Позднее этот город стал называться Флавией Неаполисом. Родители Иустина были греками-язычниками, принадлежали к состоятельной семье. С юных лет мальчик стремился к знанию и истине, которая могла бы объяснить смысл бытия и устройство мира. Он не получил готовых ответов в вере отцов, поэтому отправился на поиски самостоятельно.
Юный Иустин последовательно изучал разные философские школы своего времени. Он обратился к учению стоиков, которые учили о невозмутимости духа и судьбе. Затем он изучал перипатетиков — последователей Аристотеля. После этого Иустин примкнул к пифагорейцам, которые требовали долгого молчания и строгой аскетической жизни. Однако ни одна из этих школ не дала ему ответа на главный вопрос — где искать истинного Бога и как познать Его. Последней и самой привлекательной для Иустина оказалась школа платоников, учение о мире идей и о высшем благе казалось ему наиболее возвышенным. Но и платонизм не удовлетворил его окончательно.
Встреча со старцем и обращение ко Христу.
Переломным моментом в жизни Иустина стала случайная встреча, описанная в его собственных сочинениях. Однажды, когда он размышлял на берегу моря, к нему подошел почтенный старец-христианин. Этот старец вступил с Иустином в беседу и указал ему на недостатки языческой философии. Старец объяснил Иустину основы христианской веры, рассказал, что истина открывается не через отвлеченные рассуждения, а через откровение Божие, данное в Священном Писании. Он посоветовал молодому философу искать истину не в спорах, а в молитве и чтении книг пророков и апостолов, которые свидетельствуют о Христе.
Эта беседа потрясла Иустина. Он последовал совету старца, углубился в изучение Священного Писания и понял, что именно христианство дает ответы на те вопросы, которые мучили его всю жизнь. Около 133 года, в возрасте примерно тридцати лет, Иустин принял Святое Крещение. После крещения он не ушел в монашеское уединение, а решил посвятить свои знания и дар красноречия проповеди христианства среди образованных язычников. Он не оставил философию, но отныне философия служила ему инструментом для защиты веры.
Проповедническая деятельность и философские труды.
Приняв крещение, Иустин стал странствующим проповедником. Он много путешествовал по Римской империи, везде беседуя с язычниками и иудеями о Христе. В Риме он открыл училище, где бесплатно обучал всех желающих христианскому вероучению. Именно за свои познания и любовь к мудрости он получил прозвище Философ.
Около 155 года, во время гонений при императоре Антонине Пие, Иустин составил и подал правителю свое знаменитое сочинение «Первая Апология». В этом труде он обращался к императору с просьбой пересмотреть отношение к христианам, которых без доказательств обвиняли в страшных преступлениях — в безбожии, в тайных убийствах и в кровосмешении. Иустин доказывал, что христиане — самые законопослушные граждане, что они молятся за императора и учат нравственной чистоте. Он объяснял, что Христос есть Логос — смысл вселенной и Божественное Слово, к которому причастны все люди, жившие по совести, даже дохристианские философы.
Позднее, находясь в городе Ефесе, Иустин вступил в продолжительный диспут с образованным раввином Трифоном. Этот спор был посвящен доказательству того, что Иисус Христос есть обещанный в Ветхом Завете Мессия. Иустин использовал многочисленные ветхозаветные пророчества, чтобы показать их исполнение в жизни Иисуса. Этот диалог лег в основу другого важнейшего сочинения святого — «Разговор с Трифоном иудеем». В 161 году, после вступления на престол императора Марка Аврелия, Иустин направил римскому сенату «Вторую Апологию», вновь защищая единоверцев от ложных обвинений.
Мученическая кончина.
Успешная проповедь Иустина и его победы в спорах с языческими философами породили у него много завистников. По церковному преданию, философ-киник по имени Крискент, которого Иустин неоднократно побеждал в публичных диспутах, оклеветал его перед римскими властями. Крискент донес, что Иустин и его ученики проповедуют запретное учение и отказываются почитать богов, признанных государством.
Иустина арестовали вместе с шестью его учениками. Предание сохранило имена этих мучеников: Харитон, Харита, Евелпист, Иеракс, Пеон и Либериан. В некоторых источниках вместе с ними упоминается еще один мученик по имени Иустин. Всех арестованных привели к римскому префекту Юнию Рустику. От них потребовали принести жертвы языческим богам, пригрозив смертной казнью за отказ. Иустин и его ученики твердо отказались отречься от Христа. Тогда их подвергли жестоким пыткам, после чего обезглавили. Это произошло около 166 года.
Значение трудов Иустина и почитание.
Значение святого Иустина Философа для христианской церкви огромно. Его «Апологии» являются ценнейшими историческими и богословскими документами ранней церкви. Они показывают, как христианство воспринималось образованными язычниками и как его защищали первые интеллектуалы, пришедшие в церковь. Иустин одним из первых сформулировал учение о Христе как о Логосе — Слове Божием, через Которое сотворен мир. Он также одним из первых в христианской литературе затронул тему соотношения веры и разума, показав, что философское познание не противоречит откровению, но может служить ему «подготовкой».
В богослужебных текстах Русской православной церкви рядом с именем Иустина часто упоминаются имена его учеников, пострадавших вместе с ним. В иконографии святой Иустин Философ изображается как муж в античных одеждах, часто со свитком или книгой в руках — символом его ученых трудов и апологетических сочинений. Его память празднуется 14 июня, и в этот день верующие обращаются к нему с молитвами о даровании разума, помощи в учении и укреплении в вере.
Как радовать себя каждый день.