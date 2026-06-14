Что можно и нельзя делать в Устинов день 14 июня на Брусничные губы

Православная церковь 14 июня вспоминает святого Иустина Философа. В народе празднуют Устинов день. Но существует у праздника еще одно название — Брусничные губы. Так, по цвету рассвета узнавали, каким будет урожай. Если утро брусничное и красное, то урожай окажетсяя богатым.
Что нельзя делать 14 июня.
Запрещено в указанный день устанавливать забор. Считается, что это может привести к несчастью. Кроме того, не следует долго спать. Предки верили, что долгий сон может привести к несчастью. Нельзя встречаться с незнакомыми и малоизвестными людьми.
Что можно делать 14 июня.
По традиции, в указанный лень сеяли гречку. А еще 14 июня супругам следует проявлять больше внимания друг к другу и говорить о своих чувствах.
Согласно приметам, бледное солнце на восходе указывает на дождь. Про осадки говорит и радуга в первой половине дня.
Кстати, Белгидромет сказал, какой будет погода летом в Беларуси.
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