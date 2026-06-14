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Что можно и нельзя делать в Устинов день 14 июня на Брусничные губы

Узнали приметы и запреты на 14 июня, когда празднуют Устинов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 14 июня вспоминает святого Иустина Философа. В народе празднуют Устинов день. Но существует у праздника еще одно название — Брусничные губы. Так, по цвету рассвета узнавали, каким будет урожай. Если утро брусничное и красное, то урожай окажетсяя богатым.

Что нельзя делать 14 июня.

Запрещено в указанный день устанавливать забор. Считается, что это может привести к несчастью. Кроме того, не следует долго спать. Предки верили, что долгий сон может привести к несчастью. Нельзя встречаться с незнакомыми и малоизвестными людьми.

Что можно делать 14 июня.

По традиции, в указанный лень сеяли гречку. А еще 14 июня супругам следует проявлять больше внимания друг к другу и говорить о своих чувствах.

Согласно приметам, бледное солнце на восходе указывает на дождь. Про осадки говорит и радуга в первой половине дня.

Кстати, Белгидромет сказал, какой будет погода летом в Беларуси.

Тем временем Белгидромет предупредил о сильных ливнях в Минске и двух областях.

А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.