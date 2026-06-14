Главные события недели 8−14 июня

Сбербанк требует банкротства известного воронежского предпринимателя Владимира Прохорова из-за долга в 5 млрд — «Ъ-Черноземье» посетил первый суд по делу.
Подведены итоги ПМЭФ-2026. Регионы Черноземья заявили о «десятках» соглашений на 222 млрд рублей.
Стало известно, что в половине регионов Черноземья за год замедлилось индивидуальное строительство.
Тамбовского дорожника Анатолия Струкова подозревают в хищениях на госконтрактах.
Башкирский бизнесмен не смог стать кредитором банка «Воронеж» из-за 81 млн долга.
«Развитие» готовит проект КРТ для бывшего завода «Электроприбор» в Воронеже.
Подписано соглашение о побратимстве между Курском и китайским городом Шэньян.
Объем страхового рынка Липецкой области достиг 3 млрд руб.
До конца лета доставку с помощью роботов «Яндекса» планируют запустить в Воронеже.
В первом квартале 2026 года банки выдали юридическим лицам Тамбовской области 35,3 млрд руб. кредитов — на 22% больше, чем годом ранее.
Арбитражный суд Белгородской области ввел первую стадию банкротства в местном ЗАО «Белшпала».
Воронежские структуры «Газпрома» возглавил Алексей Ларин.
Главе воронежской сети заправок «Калина ойл» Валерию Борисову продлили домашний арест.
Структура «Ремстройсервиса» построит в Липецке 20-этажный дом за 2 млрд руб.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о планах привлечь в свободную экономическую зону в 2026 году десять инвесторов с проектами на 5 млрд руб.
В Орле к финалу подходит процесс над бывшим руководителем отделения «Россельхозбанка» Михаилом Шихманом о выводе €2,4 миллионов в Сингапур.