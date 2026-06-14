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Главные события недели 8−14 июня

Сбербанк требует банкротства известного воронежского предпринимателя Владимира Прохорова из-за долга в 5 млрд — «Ъ-Черноземье» посетил первый суд по делу.

Сбербанк требует банкротства известного воронежского предпринимателя Владимира Прохорова из-за долга в 5 млрд — «Ъ-Черноземье» посетил первый суд по делу.

Подведены итоги ПМЭФ-2026. Регионы Черноземья заявили о «десятках» соглашений на 222 млрд рублей.

Стало известно, что в половине регионов Черноземья за год замедлилось индивидуальное строительство.

Тамбовского дорожника Анатолия Струкова подозревают в хищениях на госконтрактах.

Башкирский бизнесмен не смог стать кредитором банка «Воронеж» из-за 81 млн долга.

«Развитие» готовит проект КРТ для бывшего завода «Электроприбор» в Воронеже.

Подписано соглашение о побратимстве между Курском и китайским городом Шэньян.

Объем страхового рынка Липецкой области достиг 3 млрд руб.

До конца лета доставку с помощью роботов «Яндекса» планируют запустить в Воронеже.

В первом квартале 2026 года банки выдали юридическим лицам Тамбовской области 35,3 млрд руб. кредитов — на 22% больше, чем годом ранее.

Арбитражный суд Белгородской области ввел первую стадию банкротства в местном ЗАО «Белшпала».

Воронежские структуры «Газпрома» возглавил Алексей Ларин.

Главе воронежской сети заправок «Калина ойл» Валерию Борисову продлили домашний арест.

Структура «Ремстройсервиса» построит в Липецке 20-этажный дом за 2 млрд руб.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о планах привлечь в свободную экономическую зону в 2026 году десять инвесторов с проектами на 5 млрд руб.

В Орле к финалу подходит процесс над бывшим руководителем отделения «Россельхозбанка» Михаилом Шихманом о выводе €2,4 миллионов в Сингапур.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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