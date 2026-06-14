Всемирный день донора крови и Международный банный день: какие праздники отмечают в России и мире 14 июня

14 июня в России и во всем мире отмечается множество праздников, охватывающих различные аспекты жизни общества. В этот день празднуют Всемирный день донора крови, Международный банный день и Международный день блогера.
Всемирный день донора крови.
Всемирный день донора крови ежегодно отмечается 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера, открывшего группы крови человека. Праздник был учрежден под эгидой Всемирной организации здравоохранения в 2005 году.
Это событие направлено на выражение благодарности добровольцам, которые спасают жизни, а также на привлечение внимания к постоянной потребности в безопасной крови.
Международный банный день.
Международный банный день ежегодно отмечается 14 июня. Событие неофициальное, носит статус народного и профессионального праздника любителей пара и банщиков.
Дата привязана ко дню памяти святого целителя Агапита Печерского — древнерусского лекаря, который, согласно преданиям, использовал баню как одно из основных средств лечения больных. Этот праздник объединяет сторонников здорового образа жизни, профессионалов и любителей как традиционных, так и современных бань.
Международный день блогера.
Международный день блогера — неофициальный праздник, посвященный создателям цифрового контента.
Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.