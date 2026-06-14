Календарь на 14 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Иустин Философ — раннехристианский мученик и апологет II века. Родился около 100 года в Самарии в языческой семье. Он изучил все ведущие философские системы: стоиков, перипатетиков, пифагорейцев, платоников — но понял, что ни одна не ведет к Истинному Богу. Когда ему было около 30 лет (между 133 и 137 годами) Иустин встретил старца-христианина, который раскрыл ему суть Евангелия и посоветовал искать ответы в Писании, подкрепив поиск молитвой. После этого Иустин принял крещение, странствовал по Римской империи, открывал училища и проповедовал христианство. В 166 году его схватили вместе с соратниками (Харитоном, Евелпистом, Иераксом, Пеоном, Валерианом, Иустом и Харитой). За отказ принести жертву языческим богам все они были обезглавлены.