Священник рассказал о чудесной помощи по молитвам Иоанну Кронштадтскому

«Среди всех проектов батюшки стоит выделить Дом трудолюбия в Кронштадте, который он организовал колоссальным трудом, привлекая, как мы сейчас говорим, инвестиции благотворителей. Это не просто милостыня нуждающимся: в доме были мастерские, лечебница, ясли, приют для сирот, народная столовая, училище. Там давали возможность встать на ноги, поверить в себя, почувствовать себя нужным в жизни. И люди действительно поднимались со дна, обретали спасение», — заключил собеседник агентства.