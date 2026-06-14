Небезнадежный рассказчик: куда плавал брат Аякса

Драматургический стержень «Плавания Тевсьера» — стремление героя избежать осуществления не слишком понравившегося ему пророчества, которое он услышал в лесу от «нелегкой птицы», заносчивой и своевольной мифологической твари с женским лицом, которой герой перешиб ногу камнем, защищая двух бедных свинопасов: «Давно уже она поселилась в этих краях, и ни с кем у нее не было мира. Она питалась грабежом, а если слышали ее крики при чьей-нибудь свадьбе или родах, то хуже этого знамения не бывало». Пару небольших главок, на которые разделен роман, Тевсьер не на шутку озабочен неприятным предсказанием: «…эта галка наговорила мне такого, чего я хотел бы избежать». Но постепенно нависшая над героем угроза как-то теряется из виду и забывается среди наплывающих одна на другую историй, которыми спешат поделиться второ- и третьестепенные персонажи, выступая по очереди, а иногда даже наперебой, в роли «ненадежного рассказчика», подвергая сомнению чужие «побаски» и настаивая на правдивости собственных. При этом чем более ненадежным выглядит рассказчик, тем настойчивее он клянется в своей надежности: «…я лишь рассказываю, как всё было, ничего не упуская и не прибавляя; так следует поступать, когда разговариваешь с честными людьми, и тут уж ничего не поделаешь».