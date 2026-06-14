Особое сомнение: Стивен Спилберг сделал фильм-завещание про инопланетян

Впервые после «Близких контактов третьей степени» и «Инопланетянина» Стивен Спилберг возвращается к теме диалога с внеземными цивилизациями как к единственному пути спасения человечества. В мировой прокат вышла его новая картина «День разоблачения», где библейские параллели вполне очевидны, а Эмили Блант говорит в кадре на русском, корейском и инопланетном языках, читает мысли и совершает другие чудеса. При всех несовершенствах сценария «День разоблачения» воспринимается именно как высказывание, обращение к Земле с трибуны и призыв опомниться. «Известия» рассказывают, каким получилось это послание. Внимание: спойлеры!
У «Дня разоблачения» проблемы с сюжетом.
Начало фильма «День разоблачения» — словно ремейк истории Сноудена. Айтишник с высочайшим уровнем доступа похищает важные правительственные архивы, чтобы опубликовать их, и его ищут спецслужбы. Ему надо скрываться, у него куча мобильников и симок, он заметает следы — и нам кажется, что герой Джоша О’Коннора Келлнер будет главным героем повествования. Впрочем, скоро выясняется, что это не так, более того, есть ощущение, что О’Коннора Спилберг недооценил и, вследствие этого, недозагрузил работой выдающегося артиста. Просто посмотрите его последние картины: «История звука», «Вдохновитель», «Претенденты», «Химера». Там О’Коннор выдает высочайший уровень игры.
Но здесь по-настоящему главная роль отдана Эмили Блант. Маргарет — неудачница, мечтающая однажды стать ведущей вечерней программы, но вынужденная снова и снова менять работу, и пока вершина ее карьеры — виляющая бедрами ведущая прогноза погоды, которую никто не воспринимает серьезно. Но однажды к ней в окно влетает птичка (она называется красный кардинал, это важная деталь), и после этого Маргарет получает некий дар. Теперь она может говорить на всех языках. В оригинале можно оценить, как Блант почти без акцента произносит реплики на русском, хотя сама актриса говорила потом, что тяжелее всего ей пришлось с корейским. Еще Маргарет мгновенно узнает всё о любом встречном, причем не только его биографию, но и то, что происходит сейчас с его близкими. Она может принимать вид других людей, создавать иллюзии, подавлять чужую волю.
Весь напряженный сюжет фильма строится на том, что Маргарет должна срочно найти Келлнера вместе с его файлами и сделать так, чтобы человечество узнало правду: мы не одни во Вселенной. Поскольку США очень не хотят раскрывать эту гостайну, двоице (да, вы правильно поняли!) придется скрываться. Будет несколько ярких экшен-сцен с поездами и автомобилями, на большом экране они смотрятся очень эффектно, Спилберг в отличной режиссерской форме.
С другой стороны, именно в сюжете фильма его основные слабости. Допустим, Спилберг с достоинством вышел из ситуации, когда спецслужбы разносят всё на своем пути, охотясь за героем, но никто в стране этого как бы не замечает. Чтобы здесь это стало правдоподобным, Спилберг и изначальный автор сценария Дэвид Кепп заставляют мир оказаться на пороге уничтожения. Уже на старте нам сообщают, что ядерные боеголовки США и России уже в воздухе и по нажатию кнопки любой из сторон начнется это самое. Народ в панике, и это даже объясняет, почему вся нация вдруг срочно стала смотреть по ТВ вечерние выпуски новостей.
Но сама идея, что главным героям нужен телеэфир в прайм-тайм, чтобы максимально эффективно сообщить людям правду, в наше время выглядит комично. Хотя бы после истории Сноудена, от которой отталкивается сюжет.
Поэтому все усилия персонажей выглядят не вполне убедительными. Келлнер, с его интеллектом, вполне мог найти какой-то эффективный способ слить данные с флешек в интернет и заручиться поддержкой крупного СМИ в качестве дополнительного козыря. Но тогда сценарий пришлось бы переписывать, а как — видимо, никто не знал. Это работает против фильма. Зато авторы нашли новый ход в использовании образа главы государства. Обычно в таких блокбастерах главные решения принимает президент, но здесь Дональд Трамп не в курсе инопланетных досье. И объясняют это очень остроумно: «Президенты через восемь лет становятся обычными гражданами, так что нельзя их во все посвящать и доверять важные гостайны».
Действительно, странно, что до этого в Голливуде раньше не додумались. Правда, странно и другое: почему тогда президентам доверяют остальные гостайны, раз есть риск утечки впоследствии? На этот вопрос тоже нет ответа, хотя Спилберг намекает на то, что в данном случае секрет всё же совершенно уникального свойства.
Почему «День разоблачения» — завещание Спилберга.
Конечно, не просто так «День разоблачения» пронизан и беседами на религиозные темы, и библейскими символами. Потому что ради этого Стивен Спилберг, очевидно, и снимал это кино, найдя для своих мыслей форму жанрового фильма. Герои меняются после встречи с птицей, которая, конечно, намекает на Святого Духа, часто изображаемого в виде голубя. Как и апостолы, Маргарет после «сошествия Святого Духа» получает дар говорить на всех языках и творить чудеса, а также осознает необходимость вести проповедь.
Подружка Келлнера больше всего волнуется о том, что, если людям рассказать про инопланетян, церкви опустеют, потому что окажется, что есть правда более высокая, чем та, к которой они привыкли. Спилберг, впрочем, вводит в сюжет монахиню, которая на основе библейского текста аргументированно доказывает, что христианство не отрицает внеземные цивилизации. И что не надо путать веру с предрассудками и мракобесием, которые выдаются за букву закона.
Устами персонажей Спилберг здесь размышляет о том, что, возможно, людям нужен новый пророк или мессия, который бы помог вывести их из тотального кризиса. Здесь таковой дан вполне конкретно, и он не только в ядерной угрозе, но и в ощущении страха, неопределенности, вечной лжи себе и другим, на которых мы ловим каждого, даже второстепенного персонажа. Что же предлагают инопланетяне? Для начала — повысить уровень эмпатии, посмотреть друг другу в глаза, понять чужую боль, прожить ее вместе. И этот первый шаг сделает возможным следующие. Какие следующие? Ну, смотрите кино, там про это тоже будет.
Стивену Спилбергу в этом году исполнится 80 лет. В таком возрасте, конечно, хочется не просто рассказывать истории, а сообщать людям нечто действительно важное. «День разоблачения» неизбежно воспринимается как завещание — и как обращение к тем идеалам, которые Спилберг транслировал полвека назад в «Близких контактах» и «Инопланетянине». На этом фоне сценарные неувязки перестают иметь принципиальное значение. Когда смотришь фильм, ловишь себя на том, что вслушиваешься, чтобы услышать. Ведь истина действительно где-то рядом, агент Малдер был прав. Но невольно, раз уж Спилберг здесь работает с библейскими аллюзиями, вспоминаешь горькие слова Авраама: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Как ни горько это признавать, к инопланетянам это тоже относится.