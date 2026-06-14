Особое сомнение: Стивен Спилберг сделал фильм-завещание про инопланетян

Но здесь по-настоящему главная роль отдана Эмили Блант. Маргарет — неудачница, мечтающая однажды стать ведущей вечерней программы, но вынужденная снова и снова менять работу, и пока вершина ее карьеры — виляющая бедрами ведущая прогноза погоды, которую никто не воспринимает серьезно. Но однажды к ней в окно влетает птичка (она называется красный кардинал, это важная деталь), и после этого Маргарет получает некий дар. Теперь она может говорить на всех языках. В оригинале можно оценить, как Блант почти без акцента произносит реплики на русском, хотя сама актриса говорила потом, что тяжелее всего ей пришлось с корейским. Еще Маргарет мгновенно узнает всё о любом встречном, причем не только его биографию, но и то, что происходит сейчас с его близкими. Она может принимать вид других людей, создавать иллюзии, подавлять чужую волю.