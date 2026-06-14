Шотландский тренер Кларк раскритиковал цену поездки на чемпионат мира

По данным ВВС, общая стоимость поездки на ЧМ-2026 для двоих болельщиков из Шотландии, включая авиабилеты, проживание, переезды между городами и билеты на вторичном рынке, может превысить 15 тысяч фунтов стерлингов, а для семьи из четырех человек — 25 тысяч. Для сравнения: поездка на турнир болельщиков сборной Англии обойдется дешевле — около 13 тысяч фунтов на пару. При этом матч открытия между Саудовской Аравией и Уругваем в Майами можно посмотреть за 276 долларов, а финал в Нью-Джерси уже стоит почти 8600 долларов за билет. ФИФА, расширившая турнир до 48 команд, рассчитывает заработать на билетах и программе гостеприимства 3,1 миллиарда долларов — на 241% больше, чем на ЧМ-2022 в Катаре.