Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У парома с 69 пассажирами отказал двигатель во время движения в Северном море: судно дрейфовало в шторм два часа

Пассажирский паром потерял ход в Северном море из-за проблем с двигателем.

Источник: Комсомольская правда

Вблизи острова Гельголанд зафиксировали дрейфующий пассажирский паром. Судно потеряло ход в Северном море. Как сообщает телерадиокомпания NDR, ЧП случилось из-за проблем с двигателем.

Уточняется, что на борту судна находилось 69 пассажиров. Паром в условиях шторма дрейфовал около двух часов. Как утверждается, никто не пострадал.

«У парома Funny Girl, курсирующего до острова Гельголанд, вышел из строя двигатель. В настоящее время его буксируют в Куксхафен. На борту находятся 69 человек», — сказано в материале.

В тот же день двое детей и мужчина погибли на озере Линево в Кытмановском районе Алтайского края. Моторная лодка перевернулась прямо посреди водоема. Спасти удалось только четверых несовершеннолетних. Поиски остальных пропавших продолжаются.