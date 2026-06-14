Тревожный сигнал. Почему не сдаётся квартира и как быстрее привлечь арендатора

— Ключевой причиной простоя я бы назвал плохую подготовку объекта к сдаче. Уставший ремонт, дешёвая типовая меблировка, захламлённость лишней мебелью и личными вещами собственника создают общее ощущение неухоженности, которое не вызывает желания не то чтобы жить, но даже долго находиться в этой квартире. Также отсутствие хотя бы базового хоумстейджинга и слабые фотографии (низкого качества с плохим ракурсом или «пальцами в камере») значительно снижают просмотры и шанс, что потенциальный арендатор дойдёт до этапа реального показа, — отметил основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.