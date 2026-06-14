Суд россиянки в Нью-йорке: 14 месяцев тюрьмы за ложь ФБР и проституцию

В документах прокуратуры подчеркивается, что подсудимая солгала ведомству в рамках расследования, касающегося иностранного влияния. Обвинения Зарубиной были предъявлены в декабре 2024 года. Изначально она находилась под залогом, однако спустя год ее арестовали: женщина неоднократно отказывалась прекращать контакты с агентом ФБР, который должен был выступать свидетелем по ее делу.
Следствие также установило, что россиянка на протяжении нескольких лет занималась организацией проституции. Подавая заявление на натурализацию, она намеренно скрыла этот факт, чтобы получить гражданство США. После освобождения под залог Зарубина насмехалась над спецагентом, преследовала его и угрожала ему.
Защита россиянки заявила, что после отбытия наказания ее, вероятнее всего, депортируют из страны. Приговор вступил в законную силу.
Как уточняет Repost, Зарубина также обвинялась в даче ложных показаний о своем месте жительства при регистрации в качестве иностранного агента в Министерстве юстиции США. Женщина была арестована 10 мая 2026 года и с тех пор находилась под стражей. Прокуроры требовали для нее 21 месяц заключения, утверждая, что она «преследовала федерального агента, участвовала в мошенничестве и представляла угрозу для общества».
Сама Зарубина, выступая в суде, просила о снисхождении, заявляя, что «глубоко раскаивается и потеряла все, включая дочь и внучку, которых больше никогда не увидит», а также пожертвовала свои сбережения на нужды армии РФ. Судья, однако, счел доводы защиты неубедительными, указав, что «попытка надавить на свидетеля — это серьезнейшее преступление, подрывающее всю систему правосудия». Дата депортации пока не назначена, но, по данным адвоката, миграционные власти уже готовят документы.
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