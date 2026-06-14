Суд россиянки в Нью-йорке: 14 месяцев тюрьмы за ложь ФБР и проституцию

Сама Зарубина, выступая в суде, просила о снисхождении, заявляя, что «глубоко раскаивается и потеряла все, включая дочь и внучку, которых больше никогда не увидит», а также пожертвовала свои сбережения на нужды армии РФ. Судья, однако, счел доводы защиты неубедительными, указав, что «попытка надавить на свидетеля — это серьезнейшее преступление, подрывающее всю систему правосудия». Дата депортации пока не назначена, но, по данным адвоката, миграционные власти уже готовят документы.