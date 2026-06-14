Идеи перекройки границ в США и Канаде набирают обороты: может быть создана новая страна

Схожие движения фиксируются в Техасе, Калифорнии, Нью-Мексико и других регионах. Газет отмечает, что на фоне политической поляризации усиливаются инициативы по изменению административных границ или отделению отдельных территорий с целью объединения «близких по духу» регионов.