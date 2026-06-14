Идеи перекройки границ в США и Канаде набирают обороты: может быть создана новая страна

По данным издания, одной из наиболее заметных идей является проект создания государства Каскадия, которое могло бы объединить американские штаты Калифорния, Орегон и Вашингтон, а также канадскую провинцию Британская Колумбия.
Схожие движения фиксируются в Техасе, Калифорнии, Нью-Мексико и других регионах. Газет отмечает, что на фоне политической поляризации усиливаются инициативы по изменению административных границ или отделению отдельных территорий с целью объединения «близких по духу» регионов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что заблокирует открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган, если американцы не получат половину прав собственности на объект.