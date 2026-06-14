Олимпийского чемпиона по хоккею Андронова внесли в базу «Миротворца»

Также в список включены двукратные чемпионы мира по хоккею Виталий Прошкин и Константин Корнеев. Всем перечисленным вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции в рамках участия в благотворительном матче в Твери.