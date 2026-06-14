Олимпийского чемпиона по хоккею Андронова внесли в базу «Миротворца»

ТАСС, 14 июня. Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Андронов внесен в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Также в список включены двукратные чемпионы мира по хоккею Виталий Прошкин и Константин Корнеев. Всем перечисленным вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции в рамках участия в благотворительном матче в Твери.
Андронову 26 лет. Он также является серебряным призером Олимпиады (2022) и дважды завоевывал бронзу чемпионатов мира (2017, 2019). В составе московского ЦСКА нападающий дважды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022).
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