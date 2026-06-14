Двое иностранцев погибли в перестрелке в Киеве из-за краденых денег

В Киеве произошел вооруженный конфликт между гражданами другого государства, в результате которого двое участников погибли. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Андрей Небитов.
— Выходцы с Кавказа открыли огонь прямо на улице — на территории гаражно-строительного кооператива. Двое с пистолетом пришли к своему соотечественнику с претензиями, но в ходе конфликта тот выхватил оружие и положил обоих… Мотив разборок — деньги, а именно прибыль от краж, — написал Небитов в соцсети.
По его словам, подозреваемый задержан.
На Украине участились случаи стрельбы на фоне неконтролируемого оборота оружия, особенно после того, как в феврале 2022 года власти начали раздавать оружие всем желающим, передает ТАСС.
В апреле стало известно, что силовики разыскивают особо опасного преступника Сергея Басалаева, устроившего перестрелку с полицейскими в Оренбургской области. Один из оперативников погиб в свой день рождения, еще трое находятся в больнице. Преступник находился в розыске, был судим за наркотики и имел большие долги. Теперь Басалаева ищут с помощью вертолета и беспилотников. Что еще о нем известно и где он может скрываться — в материале «Вечерней Москвы».