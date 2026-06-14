Двое иностранцев погибли в перестрелке в Киеве из-за краденых денег

В апреле стало известно, что силовики разыскивают особо опасного преступника Сергея Басалаева, устроившего перестрелку с полицейскими в Оренбургской области. Один из оперативников погиб в свой день рождения, еще трое находятся в больнице. Преступник находился в розыске, был судим за наркотики и имел большие долги. Теперь Басалаева ищут с помощью вертолета и беспилотников. Что еще о нем известно и где он может скрываться — в материале «Вечерней Москвы».