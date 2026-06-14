FT назвала вспышку Эболы генеральной репетицией глобальной пандемии

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) может стать генеральной репетицией того, что способно произойти в мире, в котором расходы на глобальное здравоохранение сокращаются.
«Эта вспышка заболевания развивается на линии разлома новой глобальной системы здравоохранения», — приводит газета Financial Times слова директора соответствующей программы в организации Совет по международным отношениям Томаса Боллики. Он указал на то, что в то время как врачи и ученые обладают обширными знаниями о том, как отвечать на подобные чрезвычайные ситуации, институты и общественная поддержка, на которые они опираются, стали менее устойчивыми, чем в предыдущие годы.
«Мы находимся в гораздо худшем положении из-за враждебного отношения к общественному и глобальному здравоохранению, которое возникло после пандемии COVID-19. Если когда-либо и существовал момент, когда миру необходим успех в сфере глобального здравоохранения, то этот момент настал сейчас», — полагает эксперт.
Издание приводит мнение бельгийского микробиолога Питера Пиота, стоявшего у истоков открытия вируса Эболы в 1976 году. Он уверен, что лучший способ предотвращения глобальной пандемии — ее искоренение в самом начале. Однако эксперт опасается, что мир потерял интерес к инвестициям в эту сферу. «Это как пожарная команда. Если вы предложите, что ее надо распустить, потому что огня больше нет, то люди скажут, что вы сумасшедший. Но это именно то, что происходит с готовностью к пандемиям», — заметил Пиот.
О вспышке Эболы и проблемах ВОЗ.
Правительство ДРК объявило о начале вспышки лихорадки Эбола 15 мая. В тот же день Минздрав Уганды подтвердил завозной случай заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Власти ДРК 10 июня сообщили о 115 лабораторно подтвержденных случаях смерти от Эболы и о 598 случаях заражения.
В начале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав это решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. Вопрос остается неурегулированным, поскольку Вашингтон до сих пор не уплатил организации взносы за 2024 и 2025 годы в размере порядка $260,6 млн.