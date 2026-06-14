FT назвала вспышку Эболы генеральной репетицией глобальной пандемии

Издание приводит мнение бельгийского микробиолога Питера Пиота, стоявшего у истоков открытия вируса Эболы в 1976 году. Он уверен, что лучший способ предотвращения глобальной пандемии — ее искоренение в самом начале. Однако эксперт опасается, что мир потерял интерес к инвестициям в эту сферу. «Это как пожарная команда. Если вы предложите, что ее надо распустить, потому что огня больше нет, то люди скажут, что вы сумасшедший. Но это именно то, что происходит с готовностью к пандемиям», — заметил Пиот.