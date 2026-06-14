Смертельный спад: финансирование борьбы с ВИЧ рухнуло на 23% за год

В ЮНЭЙДС предупреждают, что если текущие тенденции сохранятся, к 2030 году число новых случаев заражения ВИЧ может вырасти на 25% по сравнению с прогнозируемыми показателями, а смертность — вернуться к уровням начала 2010-х годов. Особенно уязвимыми остаются страны Африки к югу от Сахары, где проживает более двух третей всех людей с ВИЧ в мире и где доступ к лечению и профилактике традиционно был наиболее ограничен.