Тяжёлый характер, судьба или жирные запросы: 5 российских звёзд, кто после 40 без семьи и детей

Сама Настасья не скрывает, что получала предложения руки и сердца и встречала надёжных мужчин. Но каждый раз отказывалась от замужества. Причина проста — актриса понимает, что пока психологически не готова к браку и совместному ведению быта. Все трудности Самбурской в личной жизни могут быть связаны с её характером и завышенными требованиями. Тем более она не скрывает, что в первую очередь хотела бы встретить богатого мужчину.