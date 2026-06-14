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Приемщик квартир объяснил белорусам, почему в кирпичном доме больше строительных недостатков, чем в панельном

Минский приемщик квартир: кирпичный дом имеет больше недостатков, чем панельный.

Источник: Комсомольская правда

Приемщик квартир Александр Скок объяснил sb.by, почему в кирпичном доме больше строительных недостатков, чем в панельном.

Причина, по словам специалиста, проста:

«Чем больше работ выполняется руками, тем больше дефектов, поэтому в кирпичном и блочном домах проблем всегда больше, чем в стандартной панельке».

При этом Александр Скок справедливости ради заметил, что бетонные панельки — самые дешевые из домов на рынке в том числе из-за скорости возведения дома, но из их недостатков — высокая слышимость. По его мнению, лучший вариант — строение монолитное, каркасное.

«А вообще, количество проблем в квартире зависит не столько от жилого комплекса, сколько от застройщика и даже от конкретного подрядчика и бригады», — считает приемщик жилья.

Также специалист сказал белорусам, стоит ли бояться жилья на последнем этаже многоэтажек из-за протекания крыши.

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