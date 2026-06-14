14 июня в календаре: Всемирный день донора крови, международный банный день и день огурца

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита.
Устинов день.
В этот день Православная церковь чествует святого Иустина Философа (он же Иустин Великий, Иустин Римский) — раннехристианского мученика. Он первым привил христианской религии понятия греческой философии и положил начало богословскому толкованию истории. Иустин погиб, проповедуя Священное Писание в Риме.
На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым — это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли. А вот огород в этот день городить не следовало — это могло привести к пожару. «На Устина не городи тына», — предостерегали знающие люди.
У девушек для этого дня были свои обряды. Если красавица хотела избавиться от неприятного поклонника, то она срывала ветку ивы и втыкала ее между своими и его следами. Зато с любимым человеком обязательно нужно было провести вечер этого дня — тогда в жизни будет семейное счастье.
События.
1645 год — революционная армия британского парламента одержала решающую победу над войсками короля Карла I.
1783 год — основан город-крепость Севастополь.
1834 год — в США запатентована наждачная бумага.
1847 год — в Германии изобретена горелка Бунзена.
1897 год — в Российской империи законодательно запрещен воскресный труд.
1909 год — состоялось официальное открытие «Кавказской Ривьеры».
1916 год — в США установлен национальный праздник — День флага.
1938 год — в США запатентован хлорофилл.
1951 год — начались продажи первого коммерческого компьютера «UNIVAC 1».
1956 год — английские войска покинули зону Суэцкого канала.
1957 год — ЦК КПСС объявил общественный призыв молодёжи на работу в Донбассе.
1963 год — запущен советский пилотируемый космический корабль «Восток-5».
1963 год — Китай отказался признавать за СССР руководящую роль в мировом коммунистическом движении.
1969 год — в СССР объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, всё население призвано спасти урожай.
1973 год — произошло столкновение гвардейской атомной ракетной подводной лодки ТОФ К-56 проекта 675 с научно-исследовательским судном «Академик Берг».
1981 год — катастрофа Ил-14 на Байкале, погибли 48 человек.
1982 год — окончание Фолклендской войны, победа Великобритании.
1985 год — в Люксембурге подписано «Шенгенское соглашение» об отмене паспортно-визового контроля между несколькими государствами в Европе.
1992 год — в Рио-де-Жанейро завершилась Конференция ООН, на которой была принята Декларация по окружающей среде и развитию.
2002 год — основан Московский университет МВД РФ.
2009 год — в Минске прошёл 1-й Белорусский Республиканский фестиваль «День молока».
2014 год — катастрофа Ил-76 в Луганске.
2018 год — в России состоялось открытие финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года.
В этот день родились.
Шарль Кулон (1736 — 1806 г.), французский физик и военный инженер.
Гарриет Бичер-Стоу (1811 — 1896 г.), американская писательница.
Петр Лавров (1823 — 1900 г.), русский философ, идеолог народничества, социолог.
Николай Рубинштейн (1835 — 1881 г.), русский пианист, дирижер, педагог, основатель Московской консерватории.
Федор Токарев (1871 — 1968 г.), советский конструктор стрелкового оружия.
Алонзо Черч (1903 — 1995 г.), американский математик и логик, внесший вклад в основы информатики.
Владимир Солоухин (1924 — 1997 г.), советский писатель, поэт, публицист.
Эрнесто Че Гевара (1928 — 1967 г.), латиноамериканский революционер, команданте революции на Кубе.
Дональд Трамп (1946 г.), 45-й президент США (2017−2021), американский бизнесмен и политик.
Александр Сокуров (1951 г.), советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист России.
Эрик Хайден (1958 г.), американский конькобежец, пятикратный олимпийский чемпион.
Штеффи Граф (1969 г.), немецкая теннисистка, олимпийская чемпионка.
Народные приметы.
Если в этот день дует северо-западный ветер, то погода ухудшится, и можно ожидать сырого лета. Пасмурное утро — к урожаю яровых. Дождливый и пасмурный день — к урожаю на лён и коноплю. Дует резкий и влажный ветер — к затяжной непогоде. Оводы высоко поднимаются вверх и «играют» — к солнечному теплому дню. Красное утро на Устина — красный налив ржи. Если вокруг муравейника много муравьев — к хорошей погоде. Паук поворачивается головой к своей норе и ткет частую паутину — к дождю. Бурундуки заволновались в солнечный день, стали резко и громко посвистывать — к ухудшению погоды. Радуга утром — к дождю. Бледное солнце с утра— быть дождю к вечеру. Лебеди вечером расшумелись — на завтра ливень. Сосна зазвенела, а дуб застонал — будет буря. Утром солнце бледное — вечером осадки. Небо пасмурное, а цветки лютика раскрыты — осадков не будет. Лягушки перед дождем на берег ползут, а бобры всю ночь работают. Грачи прогуливаются по траве — к дождю, играют — день пригожим будет. Зацветает рожь — хорошо клюет карп. Если сегодня не проведёте вечер наедине с любимыми — не будет семейного счастья. У девушек 14 июня имелись свои дела: вечер полагалось проводить наедине с любимым (иначе семейное счастье стороной пройдет), если возлюбленный был немил, то обязательно втыкали сорванную ветку ивы между следом нелюбимого и своим.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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