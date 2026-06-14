14 июня в календаре: Всемирный день донора крови, международный банный день и день огурца

Если в этот день дует северо-западный ветер, то погода ухудшится, и можно ожидать сырого лета. Пасмурное утро — к урожаю яровых. Дождливый и пасмурный день — к урожаю на лён и коноплю. Дует резкий и влажный ветер — к затяжной непогоде. Оводы высоко поднимаются вверх и «играют» — к солнечному теплому дню. Красное утро на Устина — красный налив ржи. Если вокруг муравейника много муравьев — к хорошей погоде. Паук поворачивается головой к своей норе и ткет частую паутину — к дождю. Бурундуки заволновались в солнечный день, стали резко и громко посвистывать — к ухудшению погоды. Радуга утром — к дождю. Бледное солнце с утра— быть дождю к вечеру. Лебеди вечером расшумелись — на завтра ливень. Сосна зазвенела, а дуб застонал — будет буря. Утром солнце бледное — вечером осадки. Небо пасмурное, а цветки лютика раскрыты — осадков не будет. Лягушки перед дождем на берег ползут, а бобры всю ночь работают. Грачи прогуливаются по траве — к дождю, играют — день пригожим будет. Зацветает рожь — хорошо клюет карп. Если сегодня не проведёте вечер наедине с любимыми — не будет семейного счастья. У девушек 14 июня имелись свои дела: вечер полагалось проводить наедине с любимым (иначе семейное счастье стороной пройдет), если возлюбленный был немил, то обязательно втыкали сорванную ветку ивы между следом нелюбимого и своим.