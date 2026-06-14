Главный режиссер Новороссийского драмтеатра Евгений Кушпель погиб в ДТП

В автомобильной аварии погиб главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени Амербекяна Евгений Кушпель. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил глава города Андрей Кравченко в свое Telegram-канале.
— Известие о гибели Евгения Леонидовича пока еще очень трудно осознать. Это невосполнимая, тяжелая утрата для города-героя, — говорится в сообщении.
Кушпель был заслуженным работником культуры Кубани, ветераном труда, актером и режиссером, сыгравшим более семи десятков ролей в фильмах и сериалах. При его активном участии проходили все главные торжества города — акция «Бескозырка», парад Победы и другие мероприятия.
Кравченко выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.