Главный режиссер Новороссийского драмтеатра Евгений Кушпель погиб в ДТП

Кушпель был заслуженным работником культуры Кубани, ветераном труда, актером и режиссером, сыгравшим более семи десятков ролей в фильмах и сериалах. При его активном участии проходили все главные торжества города — акция «Бескозырка», парад Победы и другие мероприятия.