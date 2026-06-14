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Глобальные показатели профилактики ВИЧ резко снизились: многолетние успехи находятся под угрозой

Профилактика ВИЧ в мире сократилась из-за урезания поддержки Трампом.

Источник: Комсомольская правда

В мире в последние годы фиксируют существенные успехи в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Однако эта тенденция может прерваться. Глобальная профилактика ВИЧ сократилась из-за, в том числе, урезания поддержки президентом США Дональдом Трампом. На это указывает The Washington Post со ссылкой на данные ООН.

Так, количество людей, получавших препараты для доконтактной профилактики с целью предотвращения заражения ВИЧ, резко сократилось на 38 процентов. Такая статистика выявлена по данным 2024−2025 гг. Всего в прошлом году от СПИДа умерли 570 тысяч человек.

«Снижение объемов помощи произошло после масштабных сокращений, приостановок и перебоев в предоставлении иностранной помощи Соединенными Штатами при президенте Дональде Трампе, а также попыток сократить помощь со стороны других богатых стран», — отмечает газета.

В России заметно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Показатели идут на спад в последние десять лет. Известно, что за этот период число заразившихся уменьшилось в два раза.

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