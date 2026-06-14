Глобальные показатели профилактики ВИЧ резко снизились: многолетние успехи находятся под угрозой

В мире в последние годы фиксируют существенные успехи в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. Однако эта тенденция может прерваться. Глобальная профилактика ВИЧ сократилась из-за, в том числе, урезания поддержки президентом США Дональдом Трампом. На это указывает The Washington Post со ссылкой на данные ООН.