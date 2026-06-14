Британского активиста Робинсона задержали в аэропорту Хитроу

«Я снова террорист. Я был задержан сегодня (13 июня) в аэропорту Хитроу на почти что добрые три часа. Я был задержан в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 года. Мой телефон изъяли», — написал Робинсон в X. «И все опять по новой», — добавил активист, предположив, что ему снова придется собирать деньги на оплату адвокатов и судебных издержек.