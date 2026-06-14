Британского активиста Робинсона задержали в аэропорту Хитроу

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Основатель британской крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон) сообщил, что был задержан в аэропорту Хитроу на основании закона о борьбе с терроризмом.
«Я снова террорист. Я был задержан сегодня (13 июня) в аэропорту Хитроу на почти что добрые три часа. Я был задержан в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 года. Мой телефон изъяли», — написал Робинсон в X. «И все опять по новой», — добавил активист, предположив, что ему снова придется собирать деньги на оплату адвокатов и судебных издержек.
Активист выложил фото документов, уведомляющих о его задержании и изъятии двух мобильных телефонов.
Ранее на этой неделе Робинсон сообщил, что побывал в Москве с целью посмотреть, как России «удалось так успешно встать на правильный путь», а также увидеть «красоту цивилизованного общества». По его словам, Россия не враг, а те, кто в Великобритании получают выгоду от того, что представляет РФ в подобном свете, вызывают лишь смех.
В ноябре 2025 года Вестминстерский магистратский суд Лондона оправдал Робинсона в нарушении закона о борьбе с терроризмом. Активист обвинялся в отказе от сотрудничества с контртеррористическим подразделением британской полиции. Летом 2024 года он, направляясь на испанский курорт Бенидорм через Евротоннель под проливом Ла-Манш, отказался предоставить сотрудникам правопорядка доступ к личному мобильному телефону, сославшись на свой журналистский статус.
Судья Сэм Гузи постановил, что сотрудники полиции остановили Робинсона исключительно из-за его политических убеждений. Согласно решению суда, полицейские руководствовались стереотипами об активисте, который не представлял никакой угрозы. Ранее Робинсон сообщил, что Илон Маск оплатил его судебные расходы по этому делу.