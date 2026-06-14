Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британского активиста Робинсона задержали в аэропорту Хитроу

Он выложил фото документов, уведомляющих о его задержании и изъятии двух телефонов.

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Основатель британской крайне правой организации English Defence League Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон) сообщил, что был задержан в аэропорту Хитроу на основании закона о борьбе с терроризмом.

«Я снова террорист. Я был задержан сегодня (13 июня) в аэропорту Хитроу на почти что добрые три часа. Я был задержан в соответствии с третьим разделом Закона о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 года. Мой телефон изъяли», — написал Робинсон в X. «И все опять по новой», — добавил активист, предположив, что ему снова придется собирать деньги на оплату адвокатов и судебных издержек.

Активист выложил фото документов, уведомляющих о его задержании и изъятии двух мобильных телефонов.

Ранее на этой неделе Робинсон сообщил, что побывал в Москве с целью посмотреть, как России «удалось так успешно встать на правильный путь», а также увидеть «красоту цивилизованного общества». По его словам, Россия не враг, а те, кто в Великобритании получают выгоду от того, что представляет РФ в подобном свете, вызывают лишь смех.

В ноябре 2025 года Вестминстерский магистратский суд Лондона оправдал Робинсона в нарушении закона о борьбе с терроризмом. Активист обвинялся в отказе от сотрудничества с контртеррористическим подразделением британской полиции. Летом 2024 года он, направляясь на испанский курорт Бенидорм через Евротоннель под проливом Ла-Манш, отказался предоставить сотрудникам правопорядка доступ к личному мобильному телефону, сославшись на свой журналистский статус.

Судья Сэм Гузи постановил, что сотрудники полиции остановили Робинсона исключительно из-за его политических убеждений. Согласно решению суда, полицейские руководствовались стереотипами об активисте, который не представлял никакой угрозы. Ранее Робинсон сообщил, что Илон Маск оплатил его судебные расходы по этому делу.

Узнать больше по теме
Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше