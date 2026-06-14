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В ОП призвали оповещать родителей о тратах с детских банковских карт

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что это позволит препятствовать мошенническим махинациям.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Родители несовершеннолетних детей, пользующихся банковскими картами, должны иметь возможность отслеживать их транзакции. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Сейчас с 14 лет ребенок может получить дебетовую карточку банка, но родители не имеют возможности контролировать эти расходы. Родителям необходимо знать о банковских операциях, которые совершает их ребенок, чтобы в том числе, если что, препятствовать мошенническим махинациям», — сказал эксперт.

Кроме того, Рыбальченко поддержал принятый депутатами Госдумы второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам («Антифрод 2.0»). Среди нововведений — «детские» sim-карты, что наделяет родителей правом уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя sim-карту своим детям. Правила оказания услуг связи абонентам с такими номерами установит правительство. «Мы [в ОП РФ] уже последовательно на протяжении многих лет выступаем за то, чтобы родители могли завести несовершеннолетним детям специальные детские и школьные sim-карты», — подчеркнул общественник.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе устанавливает механизм оформления так называемых детских sim-карт. Эта инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.