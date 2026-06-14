В ОП призвали оповещать родителей о тратах с детских банковских карт

Кроме того, Рыбальченко поддержал принятый депутатами Госдумы второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам («Антифрод 2.0»). Среди нововведений — «детские» sim-карты, что наделяет родителей правом уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя sim-карту своим детям. Правила оказания услуг связи абонентам с такими номерами установит правительство. «Мы [в ОП РФ] уже последовательно на протяжении многих лет выступаем за то, чтобы родители могли завести несовершеннолетним детям специальные детские и школьные sim-карты», — подчеркнул общественник.