МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови, а также ввести знак «Почетный донор России» первой, второй и третьей степени.
«По сравнению с Москвой, льготы и выплаты за донорство во многих других регионах гораздо меньше, и это надо менять. Кроме того, “Почетный донор России”, сдавший кровь десятки раз, получает выплату всего 19 497 рублей в год. Конечно же, это очень мало, и сумму надо увеличивать в разы», — сказал Миронов РИА Новости.
Он также предложил ввести знак «Почетный донор России» первой, второй и третьей степени.
«Третья степень — если сдал кровь 40 раз, вторая — 80 раз, и первая — 120 раз с широким пакетом льгот. Поверьте, сдать кровь несколько десятков раз — это по силам», — добавил лидер партии.
По словам Миронова, каждый год в России проводится примерно полтора миллиона переливаний крови, и донорство — это всегда возможность помочь кому-то, иногда даже спасти чью-то жизнь.
«В последние годы, после начала СВО, когда с фронта возвращаются десятки и сотни раненых, донорство приобретает особую важность», — считает он.
По мнению политика, очень важно информировать людей, что сдавать кровь — это безопасно, почетно и нужно в интересах страны и граждан.
«Самое главное, кровь — это спасенные жизни, и ситуации бывают разные. Причем, никто не знает, когда вам самим может срочно потребоваться донорская кровь», — заключил Миронов.