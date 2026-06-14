Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови

«По сравнению с Москвой, льготы и выплаты за донорство во многих других регионах гораздо меньше, и это надо менять. Кроме того, “Почетный донор России”, сдавший кровь десятки раз, получает выплату всего 19 497 рублей в год. Конечно же, это очень мало, и сумму надо увеличивать в разы», — сказал Миронов РИА Новости.