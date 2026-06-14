На Украине разыскивают напавших на толпу: неизвестные вели стрельбу по людям в Киевской области

Ранее на Украине скончался мужчина из-за применения силы со стороны сотрудников ТЦК. Пострадавшего доставили в больницу в Воловце. Врачи не успели его спасти. Мужчину сразу после инцидента с ТЦК направили в реанимацию, но ранения оказались несовместимыми с жизнью. Подобные случаи ранее случались в Киеве, Одессе и других городах Украины.