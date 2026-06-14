Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 рабочих недель подряд: когда у россиян будет следующий праздничный выходной

Депутат Нилов: ближайший праздничный нерабочий день ждет россиян 4 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Ближайший нерабочий праздничный день ожидает россиян только в ноябре, до этого все рабочие недели будут полными. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«В соответствии с утвержденным ранее производственным календарем, у нас до 4 ноября праздничных нерабочих дней нет», — сказал парламентарий.

До следующего праздника россиян ожидают 20 полных рабочих недель. День народного единства 4 ноября в этом году выпадает на среду и станет единственным выходным посреди рабочей недели.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2027 году россияне будут отдыхать целых 118 дней. Это вдвое меньше, чем отведено на работу. При этом, в следующем году граждан России ждут сразу пять коротких рабочих недель — они продлятся по четыре дня.