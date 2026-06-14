20 рабочих недель подряд: когда у россиян будет следующий праздничный выходной

Ранее KP.RU сообщал, что в 2027 году россияне будут отдыхать целых 118 дней. Это вдвое меньше, чем отведено на работу. При этом, в следующем году граждан России ждут сразу пять коротких рабочих недель — они продлятся по четыре дня.