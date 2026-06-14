Херсонская область полностью обесточена

В Херсонской области без электричества остались все 14 муниципалитетов, сообщила компания «Херсонэнерго». Причиной там назвали «технологические нарушения в энергосистеме Запорожской области».
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атак беспилотников в регионе повреждены энергетические объекты. Регион частично остался без электричества.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше