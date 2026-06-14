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Херсонская область полностью обесточена

В Херсонской области без электричества остались все 14 муниципалитетов, сообщила компания «Херсонэнерго». Причиной там назвали «технологические нарушения в энергосистеме Запорожской области».

В Херсонской области без электричества остались все 14 муниципалитетов, сообщила компания «Херсонэнерго». Причиной там назвали «технологические нарушения в энергосистеме Запорожской области».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атак беспилотников в регионе повреждены энергетические объекты. Регион частично остался без электричества.

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