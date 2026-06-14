ЛДПР предложила увеличить до двух МРОТ ежегодную выплату почетным донорам РФ

«Во Всемирный день донора крови ЛДПР предлагает увеличить ежегодную денежную выплату обладателям знака “Почетный донор России” до двух минимальных размеров оплаты труда (один МРОТ в 2026 году на федеральном уровне составляет 27 093 рубля — прим. ТАСС) в год, а также учитывать это звание при присвоении статуса ветерана труда», — сказал Слуцкий. Он подчеркнул, что донорство — один из самых высоких примеров гражданской ответственности, милосердия и настоящего служения людям, отметил он.