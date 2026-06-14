ЛДПР предложила увеличить до двух МРОТ ежегодную выплату почетным донорам РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ежегодную денежную выплату обладателям знака «Почетный донор России» необходимо увеличить до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий по случаю отмечаемого 14 июня Всемирного дня донора крови.
Звание «Почетный донор России» присваивается гражданам, которые безвозмездно сдали кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз. В 2026 году размер ежегодной денежной выплаты для награжденных составляет 19 497,68 рубля.
«Во Всемирный день донора крови ЛДПР предлагает увеличить ежегодную денежную выплату обладателям знака “Почетный донор России” до двух минимальных размеров оплаты труда (один МРОТ в 2026 году на федеральном уровне составляет 27 093 рубля — прим. ТАСС) в год, а также учитывать это звание при присвоении статуса ветерана труда», — сказал Слуцкий. Он подчеркнул, что донорство — один из самых высоких примеров гражданской ответственности, милосердия и настоящего служения людям, отметил он.
«Каждый год тысячи наших граждан добровольно приходят на станции переливания крови, чтобы помочь тем, кого никогда не видели и знали лично, потому что так велит их сердце. Они не ждут наград и благодарностей, но именно благодаря таким людям ежедневно спасаются жизни детей, участников специальной военной операции, людей, пострадавших в авариях, и тех пациентов, которым требуется сложное лечение», — сообщил председатель ЛДПР.
Всемирный день донора крови (от лат. donare — «дарить») был учрежден в 2005 году резолюцией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Дата 14 июня выбрана в связи с тем, что в этот день в 1868 году родился австрийский химик, врач-иммунолог Карл Ландштейнер, открывший в 1900 году три группы крови (впоследствии была выделена четвертая).