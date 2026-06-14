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Преступники застрелили мэра Сан-Мигель-Аматитлана в собственном доме

Вооруженные преступники застрелили мэра муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан Хоэля Анхеля Браво Мартинеса в его собственном доме в регионе Миштека. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил губернатор штата Оахака Саломон Хара.

Вооруженные преступники застрелили мэра муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан Хоэля Анхеля Браво Мартинеса в его собственном доме в регионе Миштека. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил губернатор штата Оахака Саломон Хара.

— Решительно осуждаю трусливое убийство главы муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан, произошедшее сегодня в регионе Миштека, — написал губернатор в соцсети X.

По его данным, группа вооруженных людей ворвалась в дом политика и открыла огонь. Браво Мартинес скончался на месте.

Хара поручил кабинету безопасности штата оказать поддержку прокуратуре в расследовании и заявил, что для поиска виновных развернут межведомственный оперативный штаб.

В апреле стало известно, что бывший вице-губернатор штата Вирджиния, США, Джастин Фэрфакс застрелил свою жену, после чего покончил с собой. Тревогу забили дети-подростки пары, ставшие свидетелями семейного конфликта. Джастин Фэрфакс, который с 2018 по 2022 год был одним из самых перспективных афроамериканских политиков штата, в последние годы переживал серьезный упадок карьеры.

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