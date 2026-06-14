Преступники застрелили мэра Сан-Мигель-Аматитлана в собственном доме

В апреле стало известно, что бывший вице-губернатор штата Вирджиния, США, Джастин Фэрфакс застрелил свою жену, после чего покончил с собой. Тревогу забили дети-подростки пары, ставшие свидетелями семейного конфликта. Джастин Фэрфакс, который с 2018 по 2022 год был одним из самых перспективных афроамериканских политиков штата, в последние годы переживал серьезный упадок карьеры.