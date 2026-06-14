ФИФА заставила сборную Египта сменить форму на ЧМ

Эти требования обусловлены регламентом турнира, согласно которому на форме команд могут присутствовать только звезды, отражающие достижения на чемпионатах мира. Кроме того, в соответствии с установленными стандартами экипировки и брендинга, имена игроков должны быть нанесены белым цветом для лучшей видимости.