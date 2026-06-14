ФИФА заставила сборную Египта сменить форму на ЧМ

ФИФА потребовала от египетской национальной сборной внести изменения в дизайн игровой формы для чемпионата мира.
Команде предписано убрать семь звезд, символизирующих победы в Кубке Африки, а также заменить золотой цвет, используемый для обозначения имен и номеров игроков.
Эти требования обусловлены регламентом турнира, согласно которому на форме команд могут присутствовать только звезды, отражающие достижения на чемпионатах мира. Кроме того, в соответствии с установленными стандартами экипировки и брендинга, имена игроков должны быть нанесены белым цветом для лучшей видимости.
В рамках чемпионата мира 2026 года сборная Египта начнет выступление в понедельник вечером по московскому времени, встретившись в своем дебютном матче с командой Бельгии.
Ранее сообщалось, что у сборной Англии по футболу перед началом тренировки в Канзас-Сити украли мячи и бутсы.