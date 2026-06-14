«Уберу флаги ЕС и Украины со зданий»: польская модель и кандидат в мэры Кракова записала провокационный ролик

Власти Польши ранее выдвинули условия Киеву для вступления в ЕС. Варшава не даст своего согласия на членство Украины в объединении, пока страна не выполнит требования. В том числе, Киев должен отказаться от бандеровской идеологии и начать уважать права польского меньшинства на Украине.