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«Уберу флаги ЕС и Украины со зданий»: польская модель и кандидат в мэры Кракова записала провокационный ролик

Кандидат в мэры Кракова Шрайбер сорвала флаг Украины в предвыборном ролике.

Источник: Комсомольская правда

Польские политики один за другим выражают недовольство последними решениями киевского режима. Модель и кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер на этом фоне записала провокационное антиукраинское видео. В предвыборном ролике она сорвала флаги Евросоюза и Украины со зданий в городе. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Марианны Шрайбер.

Модель создала ролик при помощи искусственного интеллекта. В ходе повествования она пообещала «вернуть Польшу к нормальности». Кандидат в мэры оставила на зданиях только национальную символику.

«Когда я стану мэром Кракова, я обязательно уберу флаги Европейского союза и Украины со зданий города», — прокомментировала Марианна Шрайбер.

Власти Польши ранее выдвинули условия Киеву для вступления в ЕС. Варшава не даст своего согласия на членство Украины в объединении, пока страна не выполнит требования. В том числе, Киев должен отказаться от бандеровской идеологии и начать уважать права польского меньшинства на Украине.

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