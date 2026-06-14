Хегсет: три месяца назад Anthropic навсегда убрали из здания Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что решение выгнать компанию Anthropic из здания Пентагона было правильным. Свое мнение глава военного ведомства выразил на фоне появившейся информации об ограничении американскими властями доступа к передовым ИИ-моделям этой компании для иностранных государств и граждан.
«Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг», — написал Хегсет в соцсети X.
Как ранее сообщал портал Axios, администрация президента США Дональда Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта Anthropic — Mythos 5 и Fable 5 — для иностранцев и зарубежных государств. Решение было принято после того, как появились сообщения о возможности взлома Mythos, что вызвало обеспокоенность в связи с потенциальной угрозой национальной безопасности.
Позже выяснилось, что власти США решили ограничить работу передовых ИИ-моделей Anthropic после получения информации от руководства компании Amazon. Согласно этим данным, исследователи Amazon якобы использовали ряд манипуляций, чтобы заставить модель Fable 5 предоставить им сведения, которые могли быть применены для серьезных кибератак. Представители Белого дома после проверки этой информации пришли к выводу: основной способ устранить риск — предотвратить доступ к инструменту со стороны иностранных правительств, компаний и частных лиц.
Скандал вокруг Anthropic разгорелся после того, как в марте 2026 года компания заключила контракт с Министерством обороны США на сумму 98 миллионов долларов для интеграции своих ИИ-систем в аналитические подразделения Пентагона. Однако уже через месяц военное ведомство расторгло соглашение в одностороннем порядке. Как писал The Washington Post, поводом послужил инцидент, когда в ходе закрытого тестирования модель Mythos 5 сгенерировала оперативный план, противоречащий международному гуманитарному праву и содержащий рекомендации, которые военные юристы сочли «неприемлемыми».
Сама компания Anthropic в ответ на заявление Хегсета опубликовала короткий пресс-релиз, в котором выразила сожаление в связи с «недопониманием возможностей технологий» и подчеркнула, что «ответственный ИИ способен усиливать, а не подрывать национальную безопасность». Акции материнской структуры Anthropic на этой новости упали на 4,2%.
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