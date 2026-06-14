Хегсет: три месяца назад Anthropic навсегда убрали из здания Пентагона

Скандал вокруг Anthropic разгорелся после того, как в марте 2026 года компания заключила контракт с Министерством обороны США на сумму 98 миллионов долларов для интеграции своих ИИ-систем в аналитические подразделения Пентагона. Однако уже через месяц военное ведомство расторгло соглашение в одностороннем порядке. Как писал The Washington Post, поводом послужил инцидент, когда в ходе закрытого тестирования модель Mythos 5 сгенерировала оперативный план, противоречащий международному гуманитарному праву и содержащий рекомендации, которые военные юристы сочли «неприемлемыми».