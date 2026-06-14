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В Ингушетии задержан пособник нападавших на «Крокус Сити Холл»: подробности

Пойман пособник террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии 54-летнего местного жителя, которого подозревают в причастности к соучастию в деятельности террористического сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержанным оказался Хасан Альтемиров. Операцию по его задержанию провели совместно сотрудники ФСБ и Следственного комитета России.

По данным следствия, в январе 2025 года мужчина скрывал и оказывал содействие жителям республики, находившимся в федеральном розыске. Также он помогал лицам, причастным к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл».

В ФСБ уточнили, что задержанный помогал оформлять поддельные паспорта участникам вооруженного крыла группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева*. Это позволяло им скрываться от правоохранительных органов и продолжать противоправную деятельность.

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года и стал одним из самых масштабных нападений в современной истории России. В тот вечер вооруженные люди в камуфляже ворвались в здание перед началом концерта рок-группы «Пикник» и открыли огонь по посетителям.

После начала стрельбы нападавшие применили горючие вещества и подожгли помещения, что привело к быстрому распространению огня и большому числу жертв. В результате трагедии погибли 149 человек, более 600 получили ранения различной степени тяжести.

По данным следствия, в нападении участвовали четверо исполнителей. Изначально их могли рассматривать как смертников, однако за день до атаки им поступило указание изменить маршрут и направиться в сторону Украины. За совершение теракта им обещали вознаграждение в размере около одного миллиона рублей каждому.

Как писал KP.RU, все осужденные по делу были этапированы и распределены по исправительным учреждениям в разных регионах России. 37-летний Якубджони Юсуфзода** предпринял попытку самоубийства. После чего к нему были вызваны медики, однако реанимационные мероприятия не дали результата.

* — признана террористической организацией и запрещена в России.

**- внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.