В Ингушетии задержан пособник нападавших на «Крокус Сити Холл»: подробности

По данным следствия, в нападении участвовали четверо исполнителей. Изначально их могли рассматривать как смертников, однако за день до атаки им поступило указание изменить маршрут и направиться в сторону Украины. За совершение теракта им обещали вознаграждение в размере около одного миллиона рублей каждому.