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Сборные Швейцарии и Катара сыграли вничью на ЧМ по футболу

Сборные Швейцарии и Катара со счетом 1:1 завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Команда из Катара впервые избежала поражения в матче ЧМ.

Сборные Швейцарии и Катара со счетом 1:1 завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Команда из Катара впервые избежала поражения в матче ЧМ.

Игра прошла на стадионе в Сан-Франциско. В составе швейцарской команды гол забил Брель Эмболо (17-я минута, с пенальти). У катарцев отличился Буалем Хухи (90+4). Впервые на текущем турнире был назначен 11-метровый удар.

Сборная Швейцарии в следующий раз выйдет на поле 18 июня с футболистами Боснии и Герцеговины. Сборная Катара сыграет с командой Канады 19 июня.

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