Сборные Швейцарии и Катара сыграли вничью на ЧМ по футболу

Сборные Швейцарии и Катара со счетом 1:1 завершили матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Команда из Катара впервые избежала поражения в матче ЧМ.
Игра прошла на стадионе в Сан-Франциско. В составе швейцарской команды гол забил Брель Эмболо (17-я минута, с пенальти). У катарцев отличился Буалем Хухи (90+4). Впервые на текущем турнире был назначен 11-метровый удар.
Сборная Швейцарии в следующий раз выйдет на поле 18 июня с футболистами Боснии и Герцеговины. Сборная Катара сыграет с командой Канады 19 июня.
Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.Читать дальше