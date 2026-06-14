Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скалолаз по прозвищу Человек-паук погиб, упав в кратер вулкана в Йемене

Йеменские спасатели обнаружили тело альпиниста Антара аль-Абси по прозвищу Человек-паук спустя несколько часов после его падения в кратер с сернистыми водами вулкана Дамт в южной провинции Эд-Дали. Об этом в субботу, 13 июня, сообщило издание Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны Йемена.

Йеменские спасатели обнаружили тело альпиниста Антара аль-Абси по прозвищу Человек-паук спустя несколько часов после его падения в кратер с сернистыми водами вулкана Дамт в южной провинции Эд-Дали. Об этом в субботу, 13 июня, сообщило издание Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны Йемена.

Аль-Абси стал популярным в соцсетях благодаря видеороликам, где он занимался альпинизмом в опасных горных районах без оборудования, страховки и даже без обуви. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как мужчина падает, стоя на краю вулканического кратера.

По данным спасателей, поисковая операция началась сразу после исчезновения аль-Абси во время восхождения, и в итоге его тело извлекли из горячих вод внутри спящего вулкана, говорится в материале.

В марте стало известно о случае, когда альпинист чудом остался жив после падения со склона во время восхождения на гору Рысы в Польше, высота которой составляет около 2,5 километра. Несмотря на высоту и каменистую поверхность, мужчине повезло: он сломал только мизинец и даже смог самостоятельно спуститься вниз.