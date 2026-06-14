Скалолаз по прозвищу Человек-паук погиб, упав в кратер вулкана в Йемене

В марте стало известно о случае, когда альпинист чудом остался жив после падения со склона во время восхождения на гору Рысы в Польше, высота которой составляет около 2,5 километра. Несмотря на высоту и каменистую поверхность, мужчине повезло: он сломал только мизинец и даже смог самостоятельно спуститься вниз.