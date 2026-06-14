Помидоры и пирожные от местных производителей представили на конкурсе «Хабаровская марка»

В рамках конкурса члены жюри отбирали лучшие образцы товаров и определяли победителей в своей группе. Товары оценивали на вид, цвет, вкус и аромат. На конкурсе представили помидоры, огурцы и клубнику от местного производителя, торты и пирожные, а также мясную и рыбную продукцию. «Я искренне благодарю местных производителей за их труд и стремление делать жизнь хабаровчан лучше. Ваша продукция — это не просто товары на полках, это гордость нашего города и края», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Идея в том, что знак «Хабаровская марка» должен говорить о качестве товара и привлекать покупателей.