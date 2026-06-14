Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Помидоры и пирожные от местных производителей представили на конкурсе «Хабаровская марка»

В рамках конкурса члены жюри отбирали лучшие образцы товаров и определяли победителей в своей группе. Товары оценивали на вид, цвет, вкус и аромат. На конкурсе представили помидоры, огурцы и клубнику от местного производителя, торты и пирожные, а также мясную и рыбную продукцию. "Я искренне благодарю местных производителей за их труд и стремление делать жизнь хабаровчан.

В рамках конкурса члены жюри отбирали лучшие образцы товаров и определяли победителей в своей группе. Товары оценивали на вид, цвет, вкус и аромат. На конкурсе представили помидоры, огурцы и клубнику от местного производителя, торты и пирожные, а также мясную и рыбную продукцию. «Я искренне благодарю местных производителей за их труд и стремление делать жизнь хабаровчан лучше. Ваша продукция — это не просто товары на полках, это гордость нашего города и края», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Идея в том, что знак «Хабаровская марка» должен говорить о качестве товара и привлекать покупателей.