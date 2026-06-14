Смертельная лихорадка: Самарская область закрывается на карантин

Человек может заразиться при контакте с козами, овцами, коровами, быками, свиньями, а также при употреблении продуктов, полученных от больных животных. Возбудители бруцеллеза крайне живучи: в сыром молоке в холодильнике они сохраняются до 10 дней, в сыре — более двух месяцев, в сливочном масле — более четырех недель. В замороженных продуктах бактерии не исчезают вовсе. При этом от человека к человеку инфекция не передается.