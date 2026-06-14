Смертельная лихорадка: Самарская область закрывается на карантин

В Самарской области объявлен карантин в связи со вспышкой инфекции. Как сообщает 63.ru, бруцеллез (средиземноморская лихорадка) был обнаружен у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве села Новокуровка Хворостянского района.
Человек может заразиться при контакте с козами, овцами, коровами, быками, свиньями, а также при употреблении продуктов, полученных от больных животных. Возбудители бруцеллеза крайне живучи: в сыром молоке в холодильнике они сохраняются до 10 дней, в сыре — более двух месяцев, в сливочном масле — более четырех недель. В замороженных продуктах бактерии не исчезают вовсе. При этом от человека к человеку инфекция не передается.
Хроническая форма бруцеллеза опасна тяжелыми осложнениями. В их числе — менингит, артрит, энцефалит, гепатит, бронхит, анорексия, пневмония, нарушение координации, а также зуд и жжение при мочеиспускании и половом контакте. Кроме того, инфекция может приводить к атрофии зрительного нерва, воспалению лимфоузлов, яичек и простаты у мужчин, маточных труб и матки у женщин.
Как уточняет региональное управление Роспотребнадзора, на территории Хворостянского района введен режим ограничительных мероприятий. Владельцы хозяйства, где обнаружена инфекция, уведомлены о необходимости изолировать и затем сдать зараженный скот на убой. Молоко от животных из неблагополучного пункта подлежит уничтожению или промышленной переработке (при температуре свыше 100 градусов).
Все население села Новокуровка экстренно проверят на наличие антител к бруцеллезу, а пастбища, где выпасался больной скот, запрещены для выгула здоровых животных до полного завершения карантинных мероприятий. Также Роспотребнадзор напоминает, что инкубационный период бруцеллеза у человека составляет от одной до четырех недель, а при латентном течении — до трех месяцев.
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